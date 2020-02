Kirk Douglas, lenda de Hollywood, pai de Michael Douglas, morreu esta quarta-feira aos 103 anos.

Uma longa carreira com papéis principais em filmes históricos como Spartakus, de 1960. Esteve três vezes nomeado ao Óscar, mas nunca venceu, acabando por receber um prémio honorário em 1996.

A morte foi anunciada pelo filho, também ator, Michael Douglas, à revista People.

Kirk Douglas Dies at 103: Look Back on His Amazing Life in Photos https://t.co/oTjeSxeuj5