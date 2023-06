A equipa feminina de hóquei em patins do Benfica conquistou este domingo a Taça de Portugal pela nona vez consecutiva, ao vencer o Académico da Feira por 5-1, na final disputada no Pavilhão Municipal Nortecoop, na Maia.

Perante uma equipa sem palmarés na Taça de Portugal, o Benfica chegou ao intervalo com o marcador empatado (1-1), mas dominou completamente a segunda parte, confirmando o favoritismo.

O Atlético até marcou primeiro, por Sofia Sacadura (9m), mas o Benfica respondeu com golos de Beatriz Figueiredo (22m), Marlene Sousa (33m), Raquel Santos (35 e 50m) e Maria Sofia Silva (35m).

As encarnadas, grandes dominadoras do hóquei em patins nacional, alcançaram, assim, a «dobradinha» pelo nono ano consecutivo, depois de, no passado domingo, terem festejado o campeonato pela décima vez consecutiva.

Historial dos vencedores da Taça de Portugal feminina

2022/23 Benfica

2021/22 Benfica

2020/21 Benfica

2019/20 a)

2018/19 Benfica

2017/18 Benfica

2016/17 Benfica

2015/16 Benfica

2014/15 Benfica

2013/14 Benfica

2012/13 Sanjoanense

2011/12 Os Lobinhos

2010/11 Os Lobinhos

2009/10 F. Nortecoope

2008/09 F. Nortecoope

2007/08 F. Nortecoope

2006/07 F. Nortecoope

2005/06 F. Nortecoope

2004/05 CD Nortecoope

2003/04 CD Nortecoope

2002/03 CD Nortecoope

2001/02 CD Nortecoope

2000/01 CD Nortecoope

1999/2000 AA Amadora

1998/99 CD Nortecoope

1997/98 AA Amadora

1996/97 Carvalhos

1995/96 CD Nortecoope

1994/95 Vila Boa do Bispo

1993/94 Alfena

1992/93 Alfena