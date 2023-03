O Benfica venceu nesta quinta-feira a Oliveirense por 4-2 e apurou-se para a final-8 da Liga dos Campeões, fase na qual se junta ao Barcelona.

Em jogo disputado na Luz, Carlos Nicolia, Gonçalo Pinto, Roberto Di Benedetto e Lucas Ordoñez marcaram para o Benfica, enquanto pelo conjunto de Oliveira de Azeméis marcaram Tomás Pereira e Jordi Adroher.

Antes das águias, já o FC Porto tinha vencido em Itália o Sarzana por 7-3, enquanto o OC Barcelos venceu os franceses do St. Omer por 4-2.

Nos outros jogos do dia que envolveram equipas portuguesas na competição, o Sporting empatou 2-2 com o Reus na Catalunha, e o Valongo foi a Itália empatar 3-3 com o Forte dei Marmi.