O hóquei português conta com cinco «embaixadores» nos quartos de final da Liga dos Campeões. A eliminatória ficou definida na noite desta quinta-feira, na sequência da conclusão da fase de grupos.

Na Catalunha, o Benfica neutralizou o Calafell (0-3), graças aos golos de Pablo Álvarez, Lucas Ordóñez e Manrubia. Assim, as águias selaram a liderança do Grupo B, com 15 pontos, mais quatro em relação ao Sporting.

Ora, os leões, que já tinham garantido a presença nos «quartos», terminaram esta fase em casa, diante dos catalães do Reus. Os comandados de Alejandro Domínguez assumiram a frente do marcador logo ao quinto minuto, por Rafael Barbosa, e a vantagem foi dilatada por João Souto e Nolito. Entre os visitantes, Ferran Giménez diminuiu, em dose dupla, mas sem ameaçar o triunfo do Sporting.

FC Porto vence e Sp. Tomar fica pelo caminho

Apesar de a liderança do Grupo C estar assegurada, os dragões não tiveram vida fácil em Itália, no pavilhão do Trissino. Isto porque entre os anfitriões há muitos «velhos conhecidos» dos azuis e brancos. Logo ao quarto minuto, Giulio Cocco – que representou o FC Porto entre 2018 e 2021 – abriu o marcador.

Para os italianos marcaram ainda Diogo Neves – ex-Sporting e Benfica – e João Pinto, produto da formação dos azuis e brancos. Em todo o caso, o hat-trick de Hélder Nunes, assim como o acerto de Rafa Costa e Telmo Pinto, valeram o novo triunfo europeu, por 3-5.

O Trissino segue também para os quartos de final, para desgosto do Sp. Tomar, que estacionou no terceiro lugar.

Barcelos acompanha Barcelona

No Grupo A, o Óquei de Barcelos cumpriu calendário, uma vez que o segundo lugar estava já assegurado e o topo «reservado» pelo Barcelona.

Em Itália, diante do Forte dei Marmi, os comandados de Rui Neto contaram com a veia goleadora de Miguel Rocha (3), Danilo Rampulla (2) e Álvaro Morais para golear, por 1-6.

Maioria portuguesa nos «quartos»

No Grupo D, a Oliveirense terminou como líder, mas o Valongo ficou pelo caminho. Assim, apenas duas das sete equipas nacionais não atingiram a fase a eliminar da Champions.

Nos «quartos», o Benfica medirá forças com o Óquei de Barcelos, e o Sporting cruza destinos com o Barcelona. Por sua vez, o FC Porto volta a encontrar italianos, desta feita o Amatori Lodi.

Por fim, a Oliveirense, líder do campeonato nacional, medirá forças com o Trissino.

A eliminatória será disputada a 14 de março e 11 de abril.