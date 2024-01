Líder da tabela classificativa, o Sporting venceu esta noite na receção ao Óquei de Barcelos (4-2), em jogo da 13.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

João Souto (17m), Matías Platero (24m) e Ferran Font (40m e 42m) fizeram os golos dos leões, enquanto Poka (38m) e Alvarinho (50m) marcaram para a formação minhota.

Por sua vez, o FC Porto recebeu e venceu o Juventude Pacense, por 8-4, também numa partida da ronda 13 do campeonato.

Carlo Di Benedetto (2m e 10m), Ezequiel Mena (13m e 36m), Rafa (15m), Hélder Nunes (28m e 50m) e Edu Lamas (34m) faturaram para o conjunto azul e branco. Miccoli (2m e 47m), José Cancela (8m) e Filipe Flórido (11m) festejaram para os visitantes.

A goleada do dia ficou reservada para o Benfica, que bateu em casa do Famalicense, por uns claros 10-1.

Pablo Álvarez (2m, 46m e 50m), Roberto Di Benedetto (12m e 31m), Diogo Rafael (13m e 48m), Lucas Ordóñez (29m), Gonçalo Pinto (37m) e Zé Miranda (42m) construíram a vitória larga da turma encarnada.

Hugo Costa, ao minuto 31, marcou o golo de honra do emblema de Famalicão.

Com estes resultados, o Sporting lidera o campeonato, com 34 pontos, mais três do que a Oliveirense, mas também mais um jogo. O FC Porto é terceiro, com 30 pontos, o Benfica é quarto, com 29.

Os outros resultados do dia:

Murches - Riba d’Ave, 4-3

HC Braga – Valongo, 5-2