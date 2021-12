Telmo Pinto ajudou o FC Porto a vencer a Taça Intercontinental de hóquei em patins frente ao Sporting, festejando a conquista em pleno Pavilhão João Rocha. Ora, o hoquista de 28 anos representou a equipa leonina nas últimas duas temporadas.



Após quatro épocas no FC Porto, Telmo Pinto rumou ao Sporting e terminou o seu percurso no clube com o estatuto de campeão nacional e de vencedor da Liga Europeia, precisamente frente aos dragões, em maio.



Entretanto, o internacional português regressou ao clube portista e defrontou por duas vezes os leões na disputa da Taça Intercontinental, garantindo mais um troféu num currículo impressionante.



Apenas como sénior, registo para nove títulos internacionais - pela seleção e pelos clubes - e 11 títulos nacionais.