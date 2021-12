O FC Porto conquistou a Taça Intercontinental de hóquei em patins, depois de perder por 6-5, diante do Sporting, no Pavilhão João Rocha.

Na primeira mão, os dragões tinham vencido por 6-3 e por isso traziam uma vantagem de três golos na eliminatória.

Benedetto adiantou os dragões logo aos dois minutos, mas o Sporting respondeu de seguida e deu a volta ao marcador por Verona (2min) e Toni Pérez (6min).

Souto aumentou a vantagem (11min) e, já depois da expulsão de Benedetto, Reinaldo García (13min) fez o 3-2. Toni Pérez, aos 16 minutos, apontou o quarto dos leões.

No segundo tempo, Toni Pérez voltou a marcar e o Sporting empatava a eliminatória. Rafa Costa (30min) reduziu, Nolito (35min) voltou a colocar a diferença em três golos, mas Xavi (41min) e Gonçalo Alves (45min) acabaram com as esperanças leoninas.