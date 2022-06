Ricardo Ares, treinador da equipa de hóquei em patins do FC Porto, contestou o critério das faltas no quarto jogo do play-off da final do campeonato, em que o Benfica venceu por 5-3, na Luz, adiando a decisão do título para um quinto jogo, marcado para a próxima quarta-feira:

- Na primeira parte, fizemos um bom jogo. Estivemos equilibrados na parte ofensiva, sobretudo. Na segunda, faltou-nos encontrar melhor os espaços no ataque, na finalização e nas transições. Dois erros pontuais marcaram o encontro.

- O Benfica recebeu duas faltas em 30 minutos, num jogo com estas características. Acredito que seja difícil [para a arbitragem], mas foi o que aconteceu. Temos um jogo para definir o campeonato, no Dragão, e, em casa, vamos ser campeões.

- Jogar em casa, com adeptos e com a nossa gente dá um plus [incentivo] aos jogadores. Vamos aproveitar. O Benfica ganhou dois jogos em casa, mas acredito que tenhamos estado a um melhor nível, no cômputo global. O que interessa no play-off são as vitórias. Agora, é recuperar. Estamos totalmente confiantes de que vamos ganhar o campeonato.