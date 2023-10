O Sporting Tomar fechou este domingo a primeira ronda da fase de qualificação para a Liga dos Campeões de hóquei em patins com o pleno de vitórias, batendo também os franceses do Noisy Le Grand por 4-2, um dia depois de já ter garantido o primeiro lugar da poule a qualificação para a segunda ronda.

Os nabantinos fecharam, assim, esta primeira ronda com três vitórias consecutivas, 20 golos marcados e apenas seis consentido, batendo sucessivamente os alemães do Walsum (11-0), os italianos do Grosseto (5-4) e, agora, os franceses do Noisy Le Grand (4-2).

Filipe Almeida e Tato Ferruccio marcaram um golo cada à formação francesa, enquanto André Centeno apontou os outros dois.

A equipa de Tomar junta-se, assim, aos apurados diretamente para a segunda fase, ou seja FC Porto, Oliveirense e Valongo (Portugal), Calafell, Reus e Noia (Espanha), Forte (Itália) e Diessbach (Suíça).

O sorteio terá lugar já na segunda-feira, com o constrangimento de só poder haver um máximo de duas equipas do mesmo país em cada grupo. FC Porto, Oliveirense e Valongo estarão no Pote 1 e Sporting de Tomar no Pote 3.

A segunda fase de qualificação realiza-se de 3 a 05 de novembro, no mesmo modelo, com grupos concentrados em quatro sedes a definir.

Os dois primeiros de cada grupo apuram-se para a fase de grupos, para a qual já estão apurados diretamente Benfica, Sporting e Óquei de Barcelos (Portugal), FC Barcelona e Liceo (Espanha), Trissino e Lodi (Itália) e Saint-Omer (França).

A fase principal arranca em 30 de novembro e disputa-se até 29 de fevereiro de 2024.

Classificação final do Grupo B: Sporting Tomar, 9 pontos; Noisy Le Grand, 6; Grosseto, 3; Walsum 0.