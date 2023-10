A equipa de hóquei em patins do Sporting de Tomar derrotou os italianos do Grosseto por 5-4 em jogo da segunda jornada do Grupo B da primeira ronda de qualificação para a Liga dos Campeões.

O apuramento para a fase principal da prova poderá ficar definido ainda este sábado, caso os franceses do Noisy le Grand, anfitrião da poule, não percam com os alemães do Walsum que, na última sexta-feira, foram goleados pelos portugueses por 11-0.

Os nabantinos, semifinalistas em 2021/22, tiveram mais dificuldade do que esperavam, só conseguindo resolver o jogo na segunda parte, depois de um empate 2-2 ao intervalo.

Xanoca, Pedro Martins, Guilherme Silva, Filipe Almeida e Tato Ferruccio apontaram os golos da formação de Tomar, enquanto Tonchi De Oro, que bisou, Max Thiel e Pablo Saavedra marcaram pelo Grosseto.

A equipa portuguesa fecha esta poule no próximo domingo, diante o Noisy le Grand, que acolhe esta fase no seu pavilhão.

Recordamos que os dois primeiros de cada grupo seguem em frente na prova, com os restantes a «descerem» para a Taça WSE.