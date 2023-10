O Benfica, campeão nacional de hóquei em patins na última temporada, iniciou a defesa do título com um empate (2-2) em casa do HC Braga, esta quinta-feira.

Carlos Nicolía (28m) e Diogo Rafael (42m) marcaram os golos do Benfica, enquanto Pedro Mendes (30m) e Jorge Silva (33m) fizeram os tentos dos minhotos.

Também esta quinta-feira, o FC Porto goleou em casa do Famalicense, por 7-2.

Gonçalo Alves esteve em plano de destaque, com seis golos (8m, 10m, 15m, 27m, 31m e 35m). Roc Pujadas (36m) também marcou para os dragões. Já Juan López (12m) e Hugo Costa (50m) apontaram os golos do Famalicense.

Resultados da primeira jornada do campeonato de hóquei em patins:

Sábado, 30 set

Juventude Pacense – Sporting, 0-5

Riba d’Ave – Oliveirense, 1-3

Sporting de Tomar - Turquel, 6-1

Óquei de Barcelos – Murches, 11-0

Quinta-feira, 05 out:

HC Braga – Benfica, 2-2

Valongo – Carvalhos, 3-1

Famalicense - FC Porto, 2-7