As equipas de hóquei em patins do Benfica e do Sporting vão disputar a final da Elite Cup, torneio de pré-época que decorre sob a égide da Federação de Patinagem desde 2021 e que se disputa em Tomar.

Nas meias-finais da competição, que junta os oito primeiros classificados da época anterior, o campeão nacional Benfica venceu a Oliveirense, por 4-2, num jogo em que o francês Roberto Di Benedetto esteve em grande plano.

O hoquista apontou três dos quatro golos da equipa da Luz, aos 31, 43 e 48 minutos, já depois de Carlos Nicolia também marcar, aos 24, e quando a Oliveirense vencia por 2-0, com golos de Marc Torra e Facundo Navarro.

Na segunda meia-final, o Sporting bateu a formação da casa, o Sporting de Tomar, por 4-3.

Gonzalo Romero (17m), João Souto (18 e 25m) e Matias Platero (26m) fizeram os golos dos leões, enquanto Franco Ferruccio (11m) e Guilherme Silva (22 e 45m) apontaram os tentos da formação nabantina.

A final da Elite Cup, que opõe os dois finalistas do último campeonato nacional, Benfica e Sporting, disputa-se já este domingo, a partir das 15h00.

Nas duas edições oficiais deste troféu, o Óquei de Barcelos venceu em 2021, enquanto o FC Porto reclamou o troféu em 2022.