A Federação Portuguesa de Patinagem indicou esta sexta-feira que Benfica, Sporting e Óquei de Barcelos, os três primeiros classificados da fase regular da época passada, vão ter entrada direta na fase de grupos da Liga do Campeões, ao contrário do FC Porto, que apesar de ser o campeão da Europa em título, vai ter de disputar uma pré-eliminatória para alcançar novamente a fase de grupos na defesa do título.

A verdade é que os regulamentos da World Skate Europe, a entidade que organiza a Liga dos Campeões, não contemplam a entrada direta do campeão em título na fase de grupos. Assim, o FC Porto, que ainda em maio deste ano, venceu a Liga dos Campeões em Viana do Castelo, terá de jogar a segunda e última ronda de qualificação, uma vez que ficou no quarto lugar na fase regular do último campeonato.

Além do FC Porto, Oliveirense e Valongo também vão disputar a segunda ronda, enquanto o Sp. Tomar, sétimo classificado da fase regular e vencedor da Taça de Portugal, entra já na primeira ronda e, ainda esta sexta-feira, vai ficar a conhecer os adversários. Esta primeira ronda será constituída por quatro grupos de quatro equipas e os dois primeiros classificados de cada um dos grupos segue para a segunda ronda.