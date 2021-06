O FC Porto goleou o Benfica por 4-0 no quinto jogo da meia-final do play-off do campeonato de hóquei patins e vai discutir o título nacional com o Sporting na final.

A 'negra' foi disputada na Dragão Arena e os dragões chegaram ao intervaloa vencer por 2-0. Benedetto inaugurou o marcador a meio da primeira parte e Rafa ampliou o resultado perto do intervalo. Na segunda parte, Gonçalo Alves fez o 3-0, antes de Benedetto bisar para fechar o resultado.

O FC Porto chega à final depois de uma recuperação sensacional na meia-final. O Benfica venceu os dois primeiros jogos na Dragão Arena, mas os dragões responderam da mesma forma, triunfando duas vezes na Luz, antes de golear no jogo decisivo, jogado nesta quinta-feira.

