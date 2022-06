Três dias depois do dérbi polémica da Luz, Sporting e Benfica voltaram a defrontar-se para o play-off da meia-final do campeonato nacional de hóquei em patins: desta feita, o triunfo sorriu aos leões, por 4-2.

Os ânimos entre os elementos das duas equipas estiveram bem mais calmos, e o resultado, que dá vantagem ao Sporting na eliminatória, também foi ligeiramente mais desnivelado.

No entanto, até foi o Benfica o primeiro a marcar: no Pavilhão João Rocha, Lucas Ordoñez fez o 1-0 para as águias aos seis minutos.

Mas a resposta do clube de Alvalade, a jogar perante os seus adeptos, foi avassaladora. Ferran Font empatou aos 13 minutos, Nolito fez a reviravolta aos 22.

Na segunda parte, aos 36 minutos, Alessandro Verona fez o 3-1 e João Souto elevou o resultado a goleada a cinco minutos do fim, antes de o Benfica reduzir, novamente por Lucas Ordoñez.

O Sporting vence agora a série por 2-1, depois de dois triunfos em casa. O próximo jogo é no dia 10 de junho, sexta-feira, às 15h00, no Estádio da Luz.