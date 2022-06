Tudo empatado novamente.

Depois do triunfo do Sporting no João Rocha, nos penáltis, o Benfica respondeu da melhor maneira na Luz e triunfou por 3-2: a meia-final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins entre os dois eternos rivais está agora empatada, com um jogo para cada lado.

A jogar em casa, as águias tiveram uma entrada autoritária e só precisaram de 13 segundos para fazer o primeiro golo do encontro, da autoria de Pablo Álvarez.

Os leões reagiram, por Alessandro Verona, aos 20 minutos, mas a resposta do Benfica foi forte: Lucas Ordoñez fez o 2-1 aos 22 minutos, de penálti, e bisou logo a seguir para o 3-1.

Na etapa complementar, aos 39 minutos, o Sporting ainda reduziu, por Toni Pérez, mas foi insuficiente para evitar a derrota.

Nos instantes finais, e já depois algumas incidências no decorrer do desafio, ainda se viveram momentos de tensão. Sem bola, João Souto agrediu a barriga de Lucas Ordoñez com o stick, gerou-se uma grande confusão e Henrique Magalhães, sentado no banco da formação verde e branca, agrediu com um murro Pablo Álvarez com um murro, tendo sido expulso (Álvarez viu cartão azul). Antes, também Ângelo Girão tinha visto cartão azul.

Após o apito final, de resto, o presidente do Benfica, Rui Costa, desceu à pista para acalmar os ânimos do conjunto da Luz.

O próximo jogo desta eliminatória joga-se na próxima terça-feira, a partir das 20h00, no Pavilhão João Rocha.