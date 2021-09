Continua a dar que falar o jogo de hóquei em patins entre o Valongo e o Sporting, no qual os leões denunciaram agressões ao staff e aos adeptos.

O clube nortenho emitiu nesta sexta-feira um comunicado a «repudiar todos e quaisquer atos de violência», garantindo que «fez e fará sempre tudo o que estiver ao seu alcance para os prevenir e evitar».

«Os desacatos verificados na zona exclusivamente reservada aos adeptos e elementos do staff do Sporting, não inscritos na ficha de jogo, foram pronta e adequadamente sanados pelos elementos da segurança e pelo staff do Valongo», lê-se também.

Ainda assim, o Valongo ‘devolve’ algumas acusações a elementos do Sporting.

«A AD Valongo lamenta, sobretudo, certos comportamentos e provocações bem visíveis no fim da primeira parte e no fim do jogo, provocados por alguns elementos do Sporting», lê-se na nota publicada pelo clube.