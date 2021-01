A Fórmula 1 confirmou, esta sexta-feira, os horários das corridas do calendário de 2021, com o início dos Grandes Prémios (GP) a passar novamente para a hora certa e as duas primeiras sessões de treinos livres (FP1, FP2) a encurtarem de hora e meia para apenas uma hora cada, ficando com duração igual à terceira sessão (FP3).

As medidas surgem já como efeito da mudança na liderança da F1, que tem agora Stefano Domenicali como CEO, depois de Chase Corey. Em comunicado, a F1 refere que a redução nas sessões de treinos livres «forçará as equipas a colocar na pista mais ação para colocar os carros no ponto ideal para a qualificação e corrida».

Em 2018, 2019 e 2020, ainda sob o comando de Chase Corey, as corridas tiveram início dez minutos depois da hora certa, como forma de agrupar as audiências junto das transmissões.

Desta forma, a temporada 2021 começa oficialmente a 26 de março, no Bahrein, com os treinos livres de sexta-feira. A corrida é no domingo, 28 de março.

No caso da corrida do Mónaco, a quinta da temporada, agendada para 23 de maio, as duas primeiras sessões de treinos livres serão antecipadas para quinta-feira, dia 20, não sendo, como é habitual em cada GP, à sexta-feira.

Por confirmar, continua uma das 23 corridas, agendada para 2 de maio e que tem Portugal como hipótese.