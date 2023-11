Aos 37 anos, Hulk continua a surpreender no capítulo físico. O Atlético Mineiro, atual clube do antigo avançado do FC Porto, partilhou um vídeo que é possível verificar que, uma vez mais, o internacional brasileiro perdeu cerca de cinco golos entre o início do jogo com o Grémio de Porto Alegre e o final.

Hulk, que foi homenageado pelos 400 golos oficiais na carreira, entrou em campo a pesar 97,40 quilos.

Após o encontro, em que marcou mais um golo (4-0), o avançado canarinho foi novamente à balança e estava a pesar 92,95 quilos, ou seja, menos 4,55 quilos em 90 minutos de futebol.

Esta não é a primeira vez, de resto, que a tendência é detetada.

Ora veja: