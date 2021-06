Depois da vitória sobre Portugal, a seleção alemã prepara o duelo com a Hungria, da última jornada do Grupo F do Euro 2020, com quatro baixas de peso.

Nas redes sociais, a federação alemã comunicou as ausências no treino de Mats Hummels e Thomas Muller, ambos com lesões no joelho, Ikay Gundogan, com lesão no gémeo, e Lukas Kloostermann, que tem uma lesão muscular. À exceção de Klostermann, que não fez parte da ficha de jogo, todos os restantes jogadores foram titulares frente a Portugal, em Munique.

A seleção alemã ganhou vida no último jogo e relançou-se na luta pelo acesso aos oitavos de final do Europeu, podendo passar à próxima fase caso ganhe frente aos húngaros.