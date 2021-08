FIGURA: Kritciuk (Gil Vicente)

Grande exibição do guarda-redes russo, responsável máximo por manter o resultado empatado quase até ao final. Com uma mão cheia de excelentes intervenções, manteve o resultado a zero. Na retina ficaram as defesas de Kritciuk aos remates de Gonçalo Ramos e João Mário, numa altura em que no estádio já se gritava golo.

MOMENTO DO JOGO: Golo de Veríssimo desbloqueou

Principalmente na última meia hora, o Benfica carregou em busca do golo, mas não conseguia marcar. Quando conseguiu, os jogadores que concretizaram estavam em fora de jogo. Acabou por ser um defesa central a ter de ir à frente mostrar como se fazia, marcando o golo que desbloqueou o jogo.

OUTROS DESTAQUES

Bilel (Gil Vicente): Juntamente com Fujimoto, deu vida ao lado direito do ataque gilista e, no primeiro tempo, foi quase sempre por aquele lado que os galos criaram perigo. Bilel ia começar o jogo no banco, mas provou que merece lugar no onze.

Fujimoto (Gil Vicente): Enquanto teve pilhas não deu um milímetro aos adversários e foi sempre o principal municiador do ataque gilistas. Dos pés de Fujimoto saiu a primeira grande oportunidade dos barcelenses, mas Vlachodimos negou-lhe o golo. Fez uma excelente parelha com Bilel na direita.

Everton (Benfica): Na primeira parte foi o jogador que mexeu com a equipa. Dos pés dele saíram as assistências para os golos anulados de Gilberto e Yaremchuk. Acabou por ser rendido numa fase em que quebrou fisicamente.

Lucas Veríssimo (Benfica): Imperial a defender, foi decisivo ao ir à baliza contrária fazer o primeiro golo válido dos encarnados, quebrando a resistência gilista.