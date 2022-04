FIGURA: Matheus (Sp. Braga)

Quando começaram a falhar as forças dos jogadores de campo, Matheus segurou com unhas e dentes a preciosa vantagem conquistada na primeira parte. O guarda-redes arsenalista fez um para de boas intervenções que garantiu que a sua baliza ficasse a zero.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Vitinha

O Sp. Braga tinha acabado de ficar mais confortável no jogo. Iuri Medeiros abriu o marcador e a turma arsenalista podia gerir o esforço com maior facilidade. Num canto a favor dos guerreiros, Vitinha tentou marcar de pontapé de bicicleta e falhou. Contudo, com o esférico ainda no ar, o avançado tentou repetir o gesto, acertando com a biqueira da bota em cheio na cara de Ivanildo. Cartão vermelho que obrigou a turma bracarense a jogar toda a segunda metade com menos um.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Horta (Sp. Braga): Protagonizou um dos momentos do jogo. O toque de calcanhar a isolara Iuri Medeiros, que fez o golo, desbloqueou uma partida que estava difícil para o Sp. Braga.

Samú (Vizela): O capitão do Vizela deu o exemplo e exibiu-se em bom plano. Esteve na origem das principais jogadas de ataque dos vizelenses e esteve perto de marcar, mas faltou eficácia.