Iaquinta foi uma das figuras do Sacavenense-Sporting (1-7), tendo marcado o único golo da sua equipa no duelo com os leões. Na flash interview da TVI, o avançado dedicou o golo ao pai, que faleceu recentemente, não conseguindo disfarçar as emoções fortes:



«Sabíamos que o jogo não ia ser fácil, o Sporting tem uma grande equipa. Tentámos dar o nosso máximo e dignificar o clube. O resultado é um pouco ingrato mas agora vamos pensar no nosso campeonato.»



Sobre o golo marcado: «Queria dedicar este golo à memória do meu pai, que faleceu há menos de três meses. O sonho dele era um dia sentar-se à frente do televisor e ver-me a jogar futebol, mas infelizmente...»