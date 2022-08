O número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) no final de julho era de 277.466, o «valor mais baixo desde que há registo», menos 91.238 do que no período homólogo.

«No final de julho estavam inscritas no IEFP 277.466 pessoas, o valor mais baixo desde que há registo, representando uma diminuição de menos 4.987 pessoas face a junho e menos 91.238 em comparação com o ano passado. Em março de 2021, no pico da pandemia em termos de desemprego registado, estavam 432.851 pessoas inscritas no IEFP, das quais 50.906 jovens», refere o IEFP no relatório mensal, divulgado nesta terça-feira.

No final do último mês havia 26.670 pessoas com menos de 25 anos inscritas no IEFP, sendo, igualmente, o valor mais reduzido «desde que há registo». Entre junho e julho, o desemprego registado baixou em cadeia em todas as regiões no país – com exceção do Alentejo, onde subiu 1,1%. Ainda em termos regionais, verificaram-se diminuições face a julho do ano passado em todo o país, destacando-se a redução de 52,7% no Algarve.