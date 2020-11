Um golo e duas assistências do ex-Benfica e Sporting Bruno César, aliados a uma vantagem de três golos não chegaram para o Penafiel levar de vencida o Casa Pia na visita a Lisboa, num jogo que terminou com um empate a três.

Bruno César inaugurou o marcador aos 5 minutos na conversão de um livre e assistiu Paulo Henrique (19m) e Franco (30m) para o segundo e terceiro golos.

O Casa Pia reduziu por platiny ao minuto 39 e o resultado manteve-se até para lá dos 90 minutos, altura em que os casapianos aceleraram para um final épico. Malik reduziu para a diferença mínima aos 90+1m e Godwin fez o 3-3 final no quinto minuto de compensação e deu um ponto à equipa de Pedro Martins.

Também este domingo, dia em que o Benfica averbou a sexta derrota seguida na II Liga, o Feirense venceu fora o Académico Viseu por 1-0 e «assaltou» a liderança da II Liga, em igualdade pontual com a Académica de Coimbra. Ença Fati, primo do prodígio do Barcelona Ansu Fati, apontou o único golo do jogo, à passagem do 25.º minuto.

À mesma hora, o Arouca somou a terceira vitória nos últimos quatro jogo, ao bater em casa o Vizela por 2-1 com uma reviravola nos minutos finais. Diogo Ribeiro marcou para os visitantes no minuto inicial da segunda parte, mas Basso empatou aos 82m e Adílio fez o 2-1 final já em tempo de compensação.