Bruno Paixão cessou a colaboração que tinha como consultor de arbitragem do Casa Pia, na sequência de uma notícia da TVI e CNN Portugal sobre suspeitas de o antigo árbitro receber dinheiro de um saco azul do Benfica.

«Uma vez que a sua mera associação ao Casa Pia poderá vir a acarretar uma perceção pública incompatível com os interesses do clube, cumpre-nos informar que o Sr. Bruno Paixão, em respeito aos princípios da instituição, decidiu na noite de ontem cessar a sua colaboração», escreveu o clube em comunicado publicado nesta terça-feira.

O emblema lisboeta, que milita na II Liga de futebol, esclareceu no mesmo documento que «Bruno Paixão colaborava desde Julho de 2021 [com o Casa Pia], enquanto prestador de serviços pontual em sessões de formação e esclarecimento acerca das atualizações das leis de jogo e arbitragem».

Recorde-se que a Polícia Judiciária e o Ministério Público encontraram pagamentos a Bruno Paixão por parte da empresa informática «Best for Business», de José Bernardes, que é arguido no processo «saco azul» que envolve o emblema da Luz por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais. No entanto, ao descobrir pagamentos ao antigo árbitro foi aberta uma linha de investigação sobre suspeitas de corrupção desportiva.