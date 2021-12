No regresso aos trabalhos na tarde deste domingo, plantel e staff do Mafra encontraram o centro de treinos vandalizado e, nas redes sociais, o clube denunciou um assalto.

«Infelizmente, as instalações do Campo Dr. Mário Silveira foram vítimas de um assalto, tendo sido levado diverso material desportivo, tanto do clube como de atletas da equipa principal», informou o emblema da II Liga em comunicado.

O Mafra refere ainda que «esta não é a primeira vez» que regista «roubos ou vandalizações nas últimas semanas» nas instalações do clube.