O Benfica B venceu o Estrela da Amadora por 4-1 nesta terça-feira, num particular disputado no Benfica Campus, no Seixal.

A figura da partida disputada entre duas equipas que vão disputar a II Liga foi o extremo Umaro Embaló, autor de três assistências.

O jogador fez o passe para os golos de Luís Lopes e Diogo Capitão ainda na primeira parte, assistindo novamente Luís Lopes no arranque da segunda parte.

O golo do Estrela foi apontado por Leandro Tipote, antes de Henrique Pereira fixar o resultado final.