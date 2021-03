O FC Porto B chegou ao em Mafra a vencer por 3-0 e com dois golos de jogadores cedidos pela equipa principal.

Evanilson e Carraça, tal como Romário Baró e Malang Sarr, fizeram parte do onze de António Folha e marcaram os dois primeiros golos.

Logo aos 19m, Evanilson finalizou de cabeça um cruzamento de Rodrigo Conceição. Três minutos depois, Carraça estreou-se a marcar com a camisola do FC Porto, ao cobrar um livre em que surpreendeu o guardião do Mafra.

Ainda antes do intervalo, em nova assistência de Rodrigo Conceição, Danny Loader fez o 3-0, aos 40m, com um desvio na área.

Os dragões vencem em jogo da 26.ª jornada e caso consumem o triunfo saem da zona de despromoção da II Liga.