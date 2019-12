A Académica anunciou este domingo a abertura de uma conta solidária para receber donativos que possam contribuir para a recuperação da Academia Briosa XXI, que sofreu prejuízos de grande dimensão na sequência do mau tempo.

Num comunicado colocado na página do clube na Internet, a direção liderada por Pedro Roxo refere que, «em função das múltiplas manifestações e intenções de ajuda que tem recebido por parte de sócios, simpatizantes e empresas da região, decidiu abrir uma conta solidária visando exclusivamente a recuperação da Academia».

«Para uma melhor organização e transparência, solicitamos que os interessados enviem os seus donativos para o IBAN: PT50 0036 0033 9910 0419 8385 0», lê-se no comunicado, em que a Académica agradece «todas as mensagens de solidariedade e a disponibilidade apresentada por tantos sócios para colaborarem nesta altura».

Devido à situação, a Briosa prepara o jogo com a Oliveirense, da 14.ª jornada da II Liga, marcado para o próximo sábado, no Estádio do Condeixa.