O Académico de Viseu anunciou a rescisão de contrato com o treinador Vítor Martins.

O técnico de 37 anos não resistiu a um arranque de época modesto e a saída é consumada um dia depois da eliminação da Taça de Portugal aos pés da União de Leiria.

«Enquanto presidente da SAD e do clube, é a minha responsabilidade assumir publicamente que o início da temporada do Académico está aquém das expetativas. Temos um projeto sólido, estruturado e ambicioso, que é exigente por natureza e que impõe a tomada assertiva de decisões. Quero agradecer ao Vítor Martins pelo trabalho desenvolvido, pela sua dedicação e pelo seu profissionalismo enquanto treinador do Académico, mas chegou o momento de adotar um novo rumo», justificou Mariano López», presidente da SAD dos beirões.

O Académico de Viseu informa que o sucesso de Vítor Martins será anunciado «oportunamente».

O clube viseense está no 13.º lugar da II Liga com 7 pontos em 7 jogos.