O Académico de Viseu anunciou a saída de Pedro Ribeiro do comando técnico da equipa da II Liga.

O técnico de 36 anos deixa a equipa da Beira Alta após dois jogos na II Liga, nos quais somaram um empate (com o Benfica B no Seixal) e, já neste domingo, uma derrota caseira diante do Moreirense por 3-1.

Pedro Ribeiro estava no Académico de Viseu desde janeiro deste ano.

Comunicado do Académico de Viseu:

«A Administração da Académico de Viseu Futebol Clube - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Pedro Ribeiro e com a sua equipa técnica para a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho desportivo, com efeitos imediatos.

A Académico de Viseu FC - Futebol, SAD agradece o profissionalismo e a dedicação com que sempre desempenhou as suas funções e deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais ao treinador Pedro Ribeiro e à respectiva equipa técnica.»