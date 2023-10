O Académico de Viseu anunciou nesta segunda-feira a rescisão de contrato com Rafael Bandeira, na sequência de um processo disciplinar instaurado ao jogador no final de agosto.

«A Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol SAD comunica que, na sequência do processo disciplinar instaurado a Rafael Alexandre Bandeira da Fonseca, pendente desde o final do mês de agosto de 2023, chegou a acordo com o jogador para a revogação do contrato de trabalho desportivo que caducaria em 30 de junho de 2024», pode ler-se no comunicado emitido pela SAD do atual 13.º classificado da II Liga.

Rafael Bandeira, lateral direito português de 22 anos, passou pela formação de Sporting e Juventus, representando ainda o Amiens antes de chegar a Viseu. Na época passada, foi utilizado em 32 encontros. Porém, na presente temporada, jogou apenas por duas vezes, antes de enfrentar o processo disciplinar que viria a culminar na rescisão.

O contrato do jogador terminava em 2024.