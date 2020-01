A Académica venceu o Académico de Viseu, por 2-0, em encontro referente à 19.ª jornada da II Liga. A equipa visitante averbou um resultado negativo antes de receber o FC Porto na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.



Leandro Silva (26m) e João Traquina (78m) marcaram os golos dos homens de Coimbra, que passam a somar 28 pontos, ocupando provisoriamente a quarta posição. O Académico fica com sétimo lugar, com 27.



Sérgio Conceição, filho e homónimo do treinador do FC Porto, realizou o segundo jogo pela equipa principal da Académica, entrando ao minuto 88, ainda a tempo de ver um cartão amarelo.



O jogador de 23 anos foi contratado no início da temporada e tem atuado maioritariamente na Liga Revelação.