O Académico Viseu desperdiçou uma oportunidade soberana para ficar a respirar melhor na classificação da II Liga, ao consentir um empate, na receção ao FC Porto B (1-1), no Municipal de Aveiro, num jogo em que esteve a ganhar e a jogar contra dez. Um ponto precioso para a equipa de António Folha que, desta forma, garante, desde já a continuidade no segundo escalão.

Em jogo antecipado da 32.ª jornada, Famana Quizera, jogador cedido pelo Borussia Mönchengladbach, colocou a equipa da casa em vantagem mesmo em cima do intervalo.

O FC Porto B tentou reagir na segunda parte, mas ficou reduzido a dez, a partir do minuto 77, por expulsão de Bernardo Folha, filho do treinador António Folha, com cartão vermelho direto.

No entanto, a seis minutos do final, Mesquita fez uma falta na área, viu um segundo amarelo, foi expulso, e Zé Pedro, na conversão do castigo máximo, igualou a partida. Já em tempo de compensação, João Mendes também viu um vermelho direto e o FC Porto B acabou a defender o precioso empate reduzido a nove.

Com este empate, o Académico passa a contar com quatro pontos de vantagem sobre o lugar de play-off da classificação da II Liga, mas pode ver o Sp. Covilhã reduzir a diferença para apenas um ponto este sábado quando visitar a Póvoa de Varzim. O FC Porto B, com 39 pontos, já assegurou a continuidade neste escalão, uma vez que passa a contar com mais nove pontos do que a equipa da Serra e tem vantagem no confronto direto.