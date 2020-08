Nikola Maras deixou o Desp. Chaves e assinou em definitivo pelo Almería.



Numa nota divulgada no seu site, o clube da Segunda Liga espanhola explicou que acionou a opção sobre o sérvio. O defesa-central assina até 2024 com a equipa orientada por José Gomes.



Também os flavienses anunciaram a saída do jogador de 24 anos.

«Agradecemos ao Maras todo o profissionalismo colocado ao serviço da nossa instituição e desejamos-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais», destacou o emblema transmontano na nota publicada na sua página oficial.

Maras realizou esta temporada 39 partidas e apontou três golos ao serviço da equipa da Andaluzia, que atua no segundo escalão em Espanha.