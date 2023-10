O Aves SAD não desarma e este domingo foi a Santa Maria da Feira vencer por 2-1, em jogo da 8.ª jornada da II Liga, tirando máximo proveito do empate cedido pelo Nacional em Viseu (1-1) para reforçar a liderança no segundo escalão do futebol português.

Ainda sem derrotas, o Aves somou o quinto triunfo consecutivo sobre o Feirense (2-1). Vasco Lopes colocou os visitantes em vantagem, aos 21 minutos, mas a equipa da casa ainda empatou, antes do intervalo, por Alves (24m). O golo da vitória do líder da II Liga chegou, aos 82 minutos, desde a marca dos onze metros, numa grande penalidade convertida pelo brasileiro Jonatan Lucca.

O Aves SAD, com 22 pontos, passa, assim, a contar com uma vantagem de seis pontos sobre as equipas das ilhas: Nacional, Santa Clara e Marítimo, todos com 16.

Entretanto, Académico de Viseu e Nacional empataram 1-1 no Fontelo, na estreia de Jorge Simão no comando da equipa beirã.

Os beirões, que não vencem em casa desde 26 de agosto, estiveram a perder desde o minuto 14, quando Chuchu Ramirez adiantou o Nacional, mas empataram ainda no primeiro tempo com um golo de Famana Quizer, aos 38 minutos.

Com este empate, o Académico está, à condição, no 13.º lugar, agora com oito pontos, enquanto o Nacional, como já dissemos, soma 16, no terceiro lugar.

