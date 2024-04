A tarde deste sábado começou com uma boa notícia para os adeptos do Belenenses, que viram a equipa derrotar em casa o Académico de Viseu por 1-0, somando assim três pontos muito importantes na luta pela manutenção da II Liga.

No Restelo, os comandados de Mariano Barreto viram o adversário entrar melhor no encontro, apesar do nulo se ter mantido até ao intervalo. No segundo tempo, acabou por surgir o único golo do encontro, através de Ricardo Matos.

Esta foi a segunda vitória do Belenenses no novo ano civil, sendo que nos últimos dezasseis jogos, os azuis do Restelo somaram apenas onze pontos.

Ainda assim, o triunfo deixa a equipa no penúltimo lugar do campeonato com 23 pontos, menos dois que o Feirense, com menos um jogo e em lugar de play-off de manutenção. Já o Académico de Viseu é 10.º classificado, com 38 pontos e está tranquilo no meio da tabela.