O final do Benfica B-FC Porto B foi tumultuoso. Samuel Pedro, do Benfica, e Rodrigo Conceição pegaram-se e a confusão acabou por alastrar a outros futebolistas.



Por aquilo que foi possível ver pelas imagens televisivas, o árbitro Manuel Oliveira exibiu o cartão vermelho pelo menos a Rodrigo, filho de Sérgio Conceição, e a Daniel dos Anjos.



Curiosamente, Daniel voltou a jogar este sábado, depois de recuperar de um problema cardíaco provocado pela infeção com o coronavírus (veja o VÍDEO da entrevista à TVI). O avançado brasileiro do Benfica jogara pela última vez a 25 de novembro de 2020, há seis meses, e foi lançado pelo seu treinador quando faltavam sete minutos para o mini-clássico.



Rodrigo Conceição tem sido uma das grandes figuras do FC Porto B, após jogar durante seis épocas no Benfica.



