O Desportivo de Chaves tem quatro casos positivos de covid-19 na estrutura do futebol profissional, dois jogadores e dois adjuntos.

No âmbito do plano de retoma do futebol profissional, o clube flaviense realizou os testes de despistagem à covid-19 na quinta-feira, tendo sabido dos resultados positivos aos atletas Raphael Guzzo e Samuel Silva e dos treinadores adjuntos Pedro Machado e Tiago Castro.

Em nota oficial, a confirmar a identidade dos visados, a SAD dos transmontanos refere que todos estão «assintomáticos» e «neste momento isolados».

Os resultados foram conhecidos em dia do jogo da primeira jornada da II Liga. O Desportivo de Chaves joga em Santa Maria da Feira, ante o Feirense, às 20 horas.