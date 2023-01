A Liga Portugal interditou este sábado os estádios do Fontelo, propriedade do Académico de Viseu, e do Mar, propriedade do Leixões, devido às más condições do relvados dos dois recintos.

Recorde-se que o Académico defronta o FC Porto em casa para a Taça de Portugal, no próximo dia 8 de fevereiro, mas esta interdição diz apenas respeito aos jogos da II Liga. A Taça de Portugal é organizada pela Federação, que terá também de se manifestar em relação ao palco do jogo.

Segundo a Liga Portugal, a interdição dos estádios do Fontelo e do Mar «durará até que o relvado apresente condições e esteja adequado à salvaguarda da integridade física dos atletas e à valorização das competições».

Comunicado da Liga sobre Estádio do Fontelo:

Na sequência dos critérios infraestruturais do Manual de Licenciamento, e após duas notas negativas nos últimos três jogos, a última decorrente do último encontro relativo à 17ª jornada, Ac. Viseu – CD Nacional, a Liga Portugal notificou a Sociedade Desportiva viseense da imediata e preventiva interdição para qualquer uso do relvado do Estádio Municipal do Fontelo.

Recorde-se que esta interdição durará, até que o relvado apresente condições e adequado à salvaguarda da integridade física dos atletas e à valorização das competições.