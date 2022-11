O Estrela da Amadora venceu neste domingo a BSAD, no Estádio Nacional (1-3), igualando o Benfica B e o FC Porto na tabela classificativa da II Liga.

A equipa da Reboleira passa a somar 19 pontos, os mesmos que as formações secundárias do Benfica - tem menos um jogo - e do FC Porto.

À frente deste trio surgem apenas o líder Moreirense (31 pontos) o segundo classificado, o Farense (24).

Gustavo Henrique (23m), João Silva (62m) e Paulinho (79m) marcaram para o Estrela, Nuno Tomás (56m) apontou o tento de honra da BSAD, que está no 16.º lugar, com oito pontos.

No outro jogo realizado neste domingo, referente à 12.ª jornada da II Liga, Feirense e Nacional empataram em Santa Maria da Feira (1-1), com golos de Jardel (63m) e Carlos Daniel (30m).

O Feirense está na sexta posição, com 28 pontos, enquanto o Nacional ocupa o 14.º lugar, com 10.