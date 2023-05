O Estrela da Amadora perdeu em casa com o Nacional por 1-0, resultado que fechou, a uma jornada do fim, as contas da II Liga no que à subida de divisão diz respeito.

A equipa da Reboleira estava obrigada a vencer para adiar para a última jornada a definição quanto ao segundo classificado, mas perdeu e é o Farense quem se junta ao já campeão Moreirense no lote das equipas promovidas à Liga.

O Estrela vai assim disputar com o Marítimo um play-off a duas mãos que define qual será 18.ª equipa do principal escalão em 2023/24.

Num jogo com muito público nas bancadas, o balde de água fria foi despejado por Pipe Gómez, que apontou o único golo da partida numa rápida transição ofensiva aos 81 minutos. Já em tempo de compensação, o Estrela acertou com uma bola na barra. Esta vitória permite também ao Nacional saltar para o 15.º lugar, deixado o BSAD no lugar de play-off.