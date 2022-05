O Estrela da Amadora anunciou, nesta sexta-feira, que Paulo Lopo tomou posse como presidente do Conselho de Administração da SAD, aprovado por unanimidade pelos acionistas em assembleia-geral extraordinária.

«O clube e a SAD do Estrela da Amadora informam todos os sócios e adeptos que, em deliberação tomada em assembleia-geral extraordinária, foi decidido por unanimidade dos acionistas, representados por Francisco Lopo e José Manuel Francisco, nomear e dar posse a Paulo Jorge Coelho Lopo, como presidente do Conselho de Administração da SAD», pode ler-se, numa nota publicada nas redes sociais do emblema da Reboleira.

Esta decisão surge após a saída de André Geraldes do cargo, anunciada na passada quinta-feira, com o próprio a justificar com «diferenças estratégicas internas» e a «possível entrada de novos investidores», embora tenha «salvaguardado o direito de preferência numa eventual venda da SAD, através de possíveis parceiros ou investidores» trazidos por si.

Recorde-se, que Paulo Lopo esteve anteriormente na liderança da SAD do Leixões, na temporada 2019/20.