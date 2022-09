O Feirense venceu a Oliveirense por 3-2, no jogo de encerramento da 7.ª jornada da II Liga.

Michel (17m) e Duarte (57m) garantiram a vantagem para a formação de Oliveira de Azeméis. Aos 65 minutos, João Paulo reduziu para os locais e deu início a uma recuperação sensacional.

Ochowechi fez o empate ao minuto 78 e João Paredes garantiu a vitória do Feirense ao minuto 90+4, numa reta final muito intensa no Estádio Marcolino de Castro.

Com este resultado, o Feirense termina a ronda na 8.ª posição, com dez pontos, enquanto a Oliveirense fica no 16.º lugar, com cinco.