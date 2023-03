O Feirense completa este sábado o 105.º aniversário e celebrou a data da melhor forma, ao vencer na receção ao Trofense, por 1-0, em jogo da 25.ª jornada da II Liga.

A equipa de Santa Maria da Feira marcou logo aos cinco minutos, quando André Rodrigues converteu um penálti que castigou um derrube na área de Rúben sobre Jardel.

Com este triunfo, o Feirense sobe, à condição, ao sexto lugar, com 34 pontos, enquanto o Trofense se mantém no 18.º e último posto, com 20 pontos, e pode ver os adversários diretos distanciarem-se nesta ronda.