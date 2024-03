O FC Porto B empatou este domingo em casa do Feirense, a uma bola, em jogo da 26.ª jornada da II Liga.

Sérgio Conceição, filho homónimo do treinador do FC Porto, marcou de penálti aos 30 minutos de jogo o golo da equipa de Santa Maria da Feira, mas a resposta da equipa de António Folha demorou apenas três minutos: Martim Fernandes fez aos 33m o golo que valeria a igualdade.

Com este resultado, o FC Porto B é 11.º classificado com 34 pontos, mais nove do que o Feirense que é 15.º e está um lugar acima da zona de despromoção.