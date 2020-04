O presidente honorário do Desp. Chaves, Francisco Carvalho, testou negativo para Covid-19, informou o clube.



O investidor dos flavienses deu entrada no hospital de Chaves na passada quarta-feira tal como o Maisfutebol adiantou, com sintomas condizentes com o novo coronavírus. Tudo não passou de um susto.



«A estrutura diretiva do Clube e da SAD informam que Francisco Carvalho, Presidente Honorário do GD Chaves, foi internado no Hospital de Chaves na passada quarta-feira, dia 8 de abril, devido a uma gastroenterite. Por precaução, realizou teste ao Covid-19, cujo resultado, conhecido esta manhã, deu NEGATIVO. Agradecemos aos sócios, simpatizantes e amigos de Francisco Carvalho todas as manifestações de carinho e solidariedade demonstradas, que muito nos honram.

Uma última palavra de reconhecimento ao Hospital de Chaves, pelo profissionalismo e atenção patenteadas desde a primeira hora», lê-se no comunicado do clube transmotano.