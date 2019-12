Henrique Sereno é o novo presidente da SAD do Vilafranquense, sucedendo a Luiz Andrade, que deixa de ter qualquer participação no emblema ribatejano.



O clube da II Liga atravessa uma grave crise financeira com salários em atraso, mas de acordo com o novo líder da SAD, a situação está regularizada.



«Sentimos que o Vilafranquense tem muito potencial para crescer. Queremos criar uma boa estrutura e potenciar o clube ao máximo. Para já, regularizámos os salários de toda a gente, plantel, equipa técnica e todos os restantes funcionários da SAD. A partir daqui, uma nova era vai começar», assegurou Sereno.

Sereno, de 34 anos, terminou a carreira de jogador em 2018, ao serviço do Chennaiyin, da Índia, depois de passagens por clubes como FC Porto e Vitória de Guimarães.

Recorde a entrevista de Sereno ao Maisfutebol em 2018