João Goulart, no Sporting desde 2015, é o quinto reforço do Mafra, da II Liga, nesta janela de janeiro. O antigo capitão da equipa B dos leões assinou contrato válido até 2024.

Natural dos Açores, o jovem central de 22 anos estava a cumprir o último ano de contrato com o Sporting, mas esta época chegou a ser chamado por Ruben Amorim para a equipa principal e somou, inclusive, sete minutos na Taça de Portugal, no embate com o Belenenses, além de ter integrado duas convocatórias para a Liga dos Campeões, frente ao Ajax e Borussia Dortmund.

João Goulart é o quinto reforço assegurado pelo Mafra, atual décimo classificado da II Liga, que já tinha anunciado as contratações de Patrick Vieira, Mattheus Oliveira, Guévin Tormin e Francis Cann.